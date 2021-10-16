Веллингтон, 16 октября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за сутки выявили 43 носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Ahipara.com Новая Зеландия

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Отмечается, что двое инфицированных прибыли в страну из-за границы, остальные случаи заболевания связаны с распространением инфекции на территории Новой Зеландии. В частности, 41 случай заражения штаммом «Дельта» выявлен в городах Окленд и Ваикато.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 1895. Из них 1840 приходятся на Окленд, 38 — на Ваикато, еще 17 — на столицу страны Веллингтон.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечится 31 пациент с коронавирусной инфекцией. Из них шестеро помещены в палаты в реанимации. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 4580 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.