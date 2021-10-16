Москва, 16 октября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Постоянную регистрацию может получить уже через несколько недель вакцина от COVID-19 «Спутник V» в России. Об этом 16 октября сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По мнению специалиста, рассмотрение документов экспертами и доработка их займёт около недели, а ещё через две-три недели вакцина «Спутник V» получит постоянную регистрацию.

Гинцбург уточнил, что сам факт регистрации ничего не изменит для рядовых потребителей. А для специалистов Центра им. Гамалеи просто будет меньше работы с документами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разработчики вакцины «Спутник V» завершили пострегистрационные исследования препарата и подали документы на постоянную регистрацию вакцины на территории России.