Сроки регистрации в РФ вакцины «Спутник V» названы в Центре им. Гамалеи
Москва, 16 октября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Постоянную регистрацию может получить уже через несколько недель вакцина от COVID-19 «Спутник V» в России. Об этом 16 октября сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
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По мнению специалиста, рассмотрение документов экспертами и доработка их займёт около недели, а ещё через две-три недели вакцина «Спутник V» получит постоянную регистрацию.
Гинцбург уточнил, что сам факт регистрации ничего не изменит для рядовых потребителей. А для специалистов Центра им. Гамалеи просто будет меньше работы с документами.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что разработчики вакцины «Спутник V» завершили пострегистрационные исследования препарата и подали документы на постоянную регистрацию вакцины на территории России.