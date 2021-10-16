Манагуа , 16 октября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Первая партия российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» прибыла в Никарагуа. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба посольства РФ в Манагуа.

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В партии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» насчитывается 192 тыс. доз. В аэропорту Манагуа ценный груз из России приняли глава минздрава Никарагуа Марта Рейес, советники президента Лауреано Ортега и Соня Кастро, а также торгпред России Пётр Панкратов.

Напомним, российская вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована для применения в Никарагуа в мае текущего года. В стране используют для вакцинации также вакцины «Спутник V», Covishield и AstraZeneca.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии в Никарагуа новой партии вакцины «Спутник V».