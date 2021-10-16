Куала-Лумпур, 16 октября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 89 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малазийской территории выросло до 27 770 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 7420 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Малайзии выявили 2 377 033 носителей SARS-CoV-2.

Отмечается, что уже смогли выздороветь 2 251 758 пациентов. Сейчас в Малайзии числится 97 505 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 703 пациента помещены в палаты интенсивной терапии, из них 366 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.