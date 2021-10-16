Сеул, 16 октября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1618 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул

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Из них 1594 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что с 7 июля в Южной Корее выявляют более тысячи инфицированных ежесуточно. При этом южнокорейские власти намерены смягчить ряд ограничительных мер, введенных из-за роста заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 340 978. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2644 человека.