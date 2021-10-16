Вашингтон, 16 октября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Практику прививок от COVID-19 вакцинами разных производителей в качестве первой и второй доз разрешили для иностранных граждан, въезжающих в США. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба федерального центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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Отмечается, что в ЦКПЗ не одобряют практику вакцинации препаратами разных производителей. Однако, такая ситуация стала очень распространённой в ряде стран мира, поэтому в ЦКПЗ принято решение считать полностью привитыми от COVID-19 всех лиц, прошедших вакцинацию комбинацией из любых двухкомпонентных вакцин.

Важным условием является одобрение каждой из применённых вакцин управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA), либо они должны быть внесены в перечень вакцин, одобренных ВОЗ для экстренного применения.

В США одобрены к применению вакцины производства компаний Moderna, Pfizer совместно с BioNTech, Johnson & Johnson. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину британо-шведской компании AstraZeneca, индийскую Covishield, вакцины китайских компаний Sinovac Biotech и Sinopharm. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» на сегодняшний день пока не попала ни в один из перечней препаратов, одобренных для применения в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США рекомендовали в качестве бустерной вакцины применять препарат производства компании Johnson & Johnson.