Нью-Йорк, США, 16 октября 2021, 02:25 — REGNUM Мандат миссии ООН в Гаити продлен на девять месяцев решением Совета Безопасности организации, 15 октября сообщается на сайте этой международной структуры.
За продление проголосовали все 15 членов Совбеза. Мандат действует до 15 июля 2022 года. С 2019 года миссия ООН в Гаити осуществятся без миротворцев.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября президент Доминиканы Луис Абинадер заявил, что решение кризиса в Гаити должно стать важнейшим приоритетом для мирового сообщества.
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