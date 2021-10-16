Нью-Йорк, США, , 02:25 — REGNUM Мандат миссии ООН в Гаити продлен на девять месяцев решением Совета Безопасности организации, 15 октября сообщается на сайте этой международной структуры.

Здание ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

За продление проголосовали все 15 членов Совбеза. Мандат действует до 15 июля 2022 года. С 2019 года миссия ООН в Гаити осуществятся без миротворцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября президент Доминиканы Луис Абинадер заявил, что решение кризиса в Гаити должно стать важнейшим приоритетом для мирового сообщества.

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