Берлин, 16 октября, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Более пяти тысяч человек приняли участие в акции протеста против выселения левых активистов из незаконно занятого жилого помещения (сквота) в центре Берлина. Об этом 15 октября сообщило агентство DPA.

Полиция Германии

Участники акции протеста были настроены довольно агрессивно по отношению к сотрудникам полиции, они бросали в полицейских бенгальские огни и петарды, повредили несколько автомобилей, сносили дорожные знаки.

Операцию по расселению сквота сотрудники полиции начали около 10:00 (11:00 мск). Сквот «Кёпи» расположен на улице Кёпеникер-штрассе в Берлине, на проживающих здесь людей подал жалобу в городской суд домовладелец. В октябре иск был удовлетворён, судья постановил освободить территорию.

В ходе операции по выселению незаконных жильцов, сотрудникам полиции пришлось применить спецтехнику, так как жители сквота скрывались за высоким забором и оказали полицейским активное сопротивление. Всего к операции было привлечено около двух тысяч стражей порядка, они выселили с территории сквота 40 человек, было арестовано около 50 человек. Территория сквота в настоящее время свободна от жильцов.

Напомним, сквоты появились в восточной части столицы Германии после падения Берлинской стены в 1989 году. Часть владельцев зданий отправилась в западную часть ФРГ, после них оставались заброшенные здания, которые стали самовольно захватывать представители различных субкультур. Сквот «Кёпи» левые активисты облюбовали в 1990 году. Часть таких захваченных зданий власти Берлина расселили ещё в 90-е годы, а в некоторых люди проживают до сих пор.

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