Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Встречу в Вашингтоне провели российская делегация в США и помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом 15 октября сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Алексей Оверчук Government.ru

По его словам, мероприятие проходило в Совете национальной безопасности Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Алексей Оверчук проведет встречи с представителями американской администрации и бизнесменами по проблемам двусторонней торговли и инвестиций.

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