Триест, Италия, 16 октября, 2021, 00:45 — ИА Регнум. Полиция Италии не пропустила в Триест значительное количество автобусов с гражданами, которые хотели поддержать забастовку местных портовиков, заявили лидеры протестующих в пятницу, 15 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

«Вряд ли это связано с опасением беспорядков. Это говорит лишь о том, что в Италии появилась диктатура», — отметили представители бастующих.

Забастовка началась 15 октября, рабочие требуют отмены ужесточения антикоронавирусных ограничений. Власти проявили готовность к компромиссу, предложив сделать для портовиков Триеста экспресс-тесты бесплатными. Однако протестующие заявили, что мирный протест продолжится до тех пор, пока новые нормы как нарушающие конституционное право на работу не будут отменены во всей стране.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Атмосфера в стране накаляется, начались забастовки, выросло количество протестных митингов.