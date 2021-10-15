Рим, 16 октября, 2021, 00:30 — ИА Регнум.

К концу текущей недели, 11−17 октября, суточное число первых прививок от коронавируса в Италии выросло на треть в сравнении с началом недели, сообщил в пятницу, 15 октября, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

По данным на15 октября, в Италии умерли131 503человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на42(днем ранее — на 40). Число подтвержденных носителей выросло на2732(днем ранее — на2668). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 712 482 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены78 522человека (на846 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали43 684 885человек, что составляет72,53% населения Италии.