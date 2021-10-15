Санкт-Петербург, 16 октября, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Одна из крупнейших многопрофильных больниц Петербурга — Городская больница №2 — вновь перепрофилирована на лечение пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. С полуночи 16 октября, согласно распоряжению комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, для таких больных в ней развернуто 1011 коек, из них 86 — реанимационные.

Дарья Драй ИА REGNUM Врачи в «красной зоне»

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Оказание плановой и экстренной помощи в больнице приостановлено. «Обычные» пациенты, которых нельзя было выписать на амбулаторное лечение, переведены в другие стационары Петербурга.

Кроме того, в другом крупном стационаре — Александровской больнице — с 15 октября добавлена еще 151 койка к инфекционному фонду, ранее составлявшему 400 коек. На них также лежат пациенты с ковидом и пневмонией. «Больница продолжает частично оказывать плановую и экстренную помощь неинфекционным пациентам», — уточнили в комздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 октября в Петербурге было развернуто 8326 коронавирусных коек в 14 городских и трех федеральных стационарах, свободны были 29% коронавирусных коек (от норматива Минздрава).