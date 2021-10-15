Приштина, Сербия, 15 октября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. В Косово 15 октября сообщили о том, что Вторая инфекционная больница, занимавшая здание клиники спортивной медицины, была закрыта из-за отсутствия пациентов с COVID-19. Четыре последних пациента были переведены в первую инфекционную клинику.

Канопус Киля В больнице

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящее время на стационарном лечении в Косово находятся 87 пациентов, из них 48 проходят кислородную терапию и четверо — в тяжелом состоянии.

17 проходят лечение в инфекционной клинике, 26 проходят восстановление после COVID-19 в клинике пульмонологии, еще четыре проходят интенсивное лечение, — все они лечатся в Приштине, еще 36 человек лежат в больницах в регионах, в том числе восемь — в Митровице.