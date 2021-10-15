Скопье, 15 октября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Служащие почты Северной Македонии 15 октября провели забастовку напротив главного офиса в Скопье, к их протесту присоединились члены еще двух профсоюзов.

Станислав Ленц. Забастовка. 1910

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, протест имел множество причин, но главной является задержка заработной платы.

Также работники почты заявили о страхе потерять свои рабочие места, возмущались плачевным состоянием рабочих мест и выразили тревогу за будущее компании, которую в стране намерены приватизировать.

Глава почты Яни Макрадули пообещал провести встречу с работниками.