Нижний Новгород, 15 октября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. «Красная поликлиника», которая будет оказывать амбулаторную помощь больным коронавирусом, появилась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов в соцсетях сегодня, 15 октября.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

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По словам чиновника, её создали на базе нижегородского диагностического центра для того, чтобы снизить риски заражения здоровых пациентов за счёт разделения на «красную» и «зелёную» зоны.

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В спецамбулатории пациентам с подозрением на COVID-19 будут проводить экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию, предоставлять консультации терапевта, а также могут снять электрокардиограмму, сделать общий и биохимический анализы крови, рентгенографию или компьютерную томографию грудной клетки.

По результатам обследования в центре пациента либо отправят на стационарное лечение, либо выдадут ему нужные лекарства и направят под наблюдение врача в поликлинику по месту жительства.

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