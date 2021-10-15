Нижний Новгород, 15 октября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Прививочные пункты, в которых жители Нижегородской области могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции, будут работать не только в будние, но и в выходные дни. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Дарья Драй, ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

В ведомстве также отметили, что прививки, соблюдение масочного режима и безопасной дистанции в местах массового скопления людей по-прежнему остаются основным способом остановить распространение коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что минздрав Нижегородской области планирует до ноября вакцинировать около 2 млн жителей региона для стабилизации ситуации с коронавирусом.

Отметим, что в общей сложности получили прививку уже около 1 млн 73 тысяч нижегородцев, в том числе обоими компонентами вакцины — более 1 млн 3 тысяч.

Читайте также: В Нижегородской области спрос на прививку от коронавируса вырос в три раза