Вашингтон, 15 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Военное ведомство США заказало создание малошумного сверхзвукового беспилотника, сообщает пресс-служба компании Exosonic, с которой подписан договор о разработке аппарата.

Sinaimg.cn Прототип китайского сверхзвукового беспилотника «Тёмный меч» (Anjian, Dark Sword)

По словам представителей компании, на будущем сверхзвуковом дроне должны быть отработаны технологии, которые позднее позволят создать пассажирский авиалайнер и президентский самолёт.

Кроме того, новый беспилотник должен будет играть роль противника в ходе учебных боёв. Это позволит сократить износ самолётов, которые задействуются для этих задач сейчас.

«Наша цель — доставлять людей в любую точку со сверхзвуковой скоростью с помощью нашего авиалайнера, предназначенного для сверхзвуковых полетов над землей с приглушенным звуковым ударом. Работа над сверхзвуковыми БПЛА имеет решающее значение для стратегии нашей компании», — сообщает пресс-служба компании Exosonic.