Рим, 15 октября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Распространение коронавируса в Италии, как и в большинстве других европейских стран, постепенно замедляется, заявил в пятницу, 15 октября, глава Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Сокращение числа новых случаев заражения фиксируется во всех возрастных группах, отметил он.

По данным на15 октября, в Италии умерли131 503человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на42(днем ранее — на 40). Число подтвержденных носителей выросло на2732(днем ранее — на2668). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 712 482 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены78 522человека (на846 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали43 684 885человек, что составляет72,53% населения Италии.