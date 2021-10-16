Вашингтон, 16 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена опубликовала 15 октября отчет о планах правительства по защите финансового, страхового и жилищного рынков и сбережений американских семей. Об этом сообщает Associated Press.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

В докладе изложены шаги, которые потенциально могут изменить процесс ипотечного кредитования, подачу информации на фондовом рынке, пенсионные планы, федеральные закупки и составление государственного бюджета.

Напомним, что администрация Байдена занимается анализом того, как на крупнейшую экономику мира могут повлиять экстремальная жара, наводнения, ураганы и лесные пожары. Правительство разрабатывает план по устранению экономических рисков на услучай ухудшения проблемы изменения климата.

Ранее Байден, выступая в Генеральной Ассамблее ООН, объявил, что США удвоят финансирование развивающихся стран для помощи в борьбе с изменением климата.

Он отметил, что благодаря частному капиталу можно будет выделить $100 млрд на меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах.