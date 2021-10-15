Рим, 15 октября, 2021, 22:02 — ИА Регнум.

Из учебных учреждений Италии пока не поступает никаких тревожных эпидемиологических сигналов, заявил в пятницу, 15 октября, глава департамента профилактики министерства здравоохранения Джанни Рецца.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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«К счастью, у детей, даже если они заразились, в подавляющем большинстве случаев течение болезни не проходит в тяжелых формах», — сказал Рецца.

По данным на15 октября, в Италии умерли131 503человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на42(днем ранее — на 40). Число подтвержденных носителей выросло на2732(днем ранее — на2668). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 712 482 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены78 522человека (на846 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали43 684 885человек, что составляет72,53% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.