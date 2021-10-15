Рим, 15 октября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. В римском Большом цирке (Circo Massimo) в пятницу, 15 октября, прошла акция протеста против ужесточения антикоронавирусных ограничений.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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Скандируя лозунги «Мы — народ, мы — демократия», участницы митинга дарили розы полицейским.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Атмосфера в Италии накаляется, начались забастовки, выросло количество протестных митингов.