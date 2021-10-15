Техас, США, , 21:44 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена заявила 15 октября, что обратится в Верховный суд США с просьбой остановить техасский закон об абортах, сообщает Associated Press.

Джозеф Байден DonkeyHotey

Администрация решила вмешаться после того, как 14 октября федеральная апелляционная комиссия в Новом Орлеане оставила закон в силе.

Отметим, что это уже четвертый раз, когда техасский закон пытаются отменить. Закон был подписан губернатором Техаса Грегом Эбботтом в сентябре.

Напомним, что техасский закон запрещает аборты после обнаружения сердечной деятельности, обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как некоторые женщины узнают о своей беременности.

С тех пор, как закон вступил в силу в начале сентября, техасские женщины начали обращаться в клиники в соседних штатах. Среди них есть пациентки в возрасте 12 лет. Отметим, что закон не делает исключений в случаях изнасилования или инцеста.