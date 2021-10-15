Вашингтон, 15 октября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Эксперты-консультанты регулятора здравоохранения США 15 октября посчитали нужным одобрить бустерную дозу вакцины компании Johnson & Johnson для людей в возрасте 18 лет и старше, сообщает USA Today.

Вакцина Johnson & Johnson's

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Группа посчитал, что 15 миллионов американцев, получивших одну дозу вакцины J&J, будут значительно лучше защищены бустерной дозой.

Эксперты Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США единогласно проголосовал 19−0 за то, чтобы провести ревакцинацию вакцинами компании J&J.

Напомним, что 14 октября независимые эксперты единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать бустерные вакцины от COVID-19 компании Moderna американцам в возрасте 65 лет и старше.

Отметим, что по словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение богатых стран распространить бустерные вакцины от COVID-19 является «аморальным», потому что в Африке прививок до сих пор не хватает. REGNUM.