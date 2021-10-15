Москва, 15 октября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 15 октября выявлено 1153 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 1153 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в госпиталях Минобороны на сегодняшний день проходят лечение 656 человек, ещё 16 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, 481 военнослужащий изолирован на дому.

В Минобороны отметили, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое, ещё десять находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 77 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 41 512 человек.