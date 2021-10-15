Москва, 15 октября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Две организации внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщили 15 октября в пресс-службе Минюста РФ.

(сс) meineresterampe СМИ

Под номером 87 в реестре значится ООО «Москоу диджитал медиа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и 88 позицию заняло АО «РС-Балт» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 октября, в этот список Минюстр РФ добавил организацию «Якутия — Наше Мнение» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).