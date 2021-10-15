Скопье, 15 октября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. В Северной Македонии 15 октября в результате исследования 3025 образцов выявили 413 новых носителей коронавируса. 309 пациентов в стране выздоровели. За день в стране зарегистрировали смерть 13 пациентов с COVID-19.

Rašo Тетово, Северная Македония

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 196 376 случаев заражения. С начала пандемии 182 782 пациента выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6901. Число активных случаев равно 6693.

Вакцинацию от коронавируса прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.