Тирана, 15 октября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В Албании 15 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3572 пациентов выявили 441 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 628 пациентов.

Anna Саранда, Анна

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 177 108 случаев заражения коронавирусом, 167 936 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2807 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 10 — за последние 24 часа, среди них 21-летний юноша. Продолжается рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6365. На стационарном лечении находятся 146 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом почти стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло, однако не доходит до уровня прежних пиков.