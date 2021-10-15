Вашингтон, 15 октября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским состоится у американского министра обороны Ллойда Остина в ходе его визита на Украину, сообщили 15 октября в пресс-службе Пентагона.

(сс) U.S. Secretary of Defense Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин

Также Остин встретится со своим украинским коллегой Андреем Тараном. Цель главы Пентагона — поговорить с украинскими властями о том, как на Украине продвигаются реформы, без которых невозможна евроатлантическая интеграция Киева.

Кроме того, глава американского ведомства побывает в Грузии для встречи со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе и с премьер-министром республики Ираклием Гарибашвили.