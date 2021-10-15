Вашингтон, 15 октября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Одобрение применения для подростков вакцины от коронавирусной инфекции компании Moderna пока не выдал американский фармрегулятор, пишет 15 октября The Wall Street Journal.

U.S. Navy Вакцина от коронавируса Moderna

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Такое решение американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов приняло в связи с выявленным побочным эффектом при применении препарата.

Уточняется, что в некоторых случаях вакцина оказывала побочный эффект, влияя на сердечную деятельность. Есть подозрения, что у подростков этот препарат может вызывать миокардит.

В связи с этим фармрегулятор хочет провести дополнительную проверку. Предполагается сравнить влияние препарата Moderna с эффектом от вакцины производства Pfizer.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Moderna запросила у американского Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов полного одобрения на применения вакцины от коронавируса в конце августа. В том числе и при вакцинации подростков 12 — 17 лет.