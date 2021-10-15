Нижний Новгород, 15 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Нижегородской области обратилось за помощью в борьбе с коронавирусом к врачам, работающим в частных клиниках. Об этом сообщил глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов в соцсетях сегодня, 15 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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В минздраве отмечают, что в первую очередь, волонтёрам-медикам следует направиться в региональные поликлиники.

Также министр заявил, что частным врачам, которые согласятся помочь государственным медучреждениям, будет официально оформлено временное трудоустройство со всеми полагающимися стимулирующими выплатами.

ИА REGNUM напоминает, ранее министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило о том, что 500 ординаторов и студентов старших курсов Приволжского медуниверситета согласились стать волонтёрами и прийти на помощь медицинским учреждениям в период четвертой волны пандемии коронавируса

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