Женева, Швейцария, 15 октября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 422 625 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7300 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 15 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 239 437 517 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 879 235 случаев смерти от заболевания.

Накануне ВОЗ сообщала о 463 378 выявленных инфицированных и 7638 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.