Москва, 15 октября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В России за январь-сентябрь 2021 года введено 62,7 млн квадратных метров жилья, что на 30% превысило прошлогодний, следует из данных Росстата.

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В том числе, как сообщается, в сентябре было введено в эксплуатацию более 10,3 млн квадратных метров жилья, что на 31% превышает показатель сентября прошлого года.

По информации Росстата, лидерами среди российских регионов по объёму введенного жилья за январь-сентябрь стали Московская область — более 7,1 млн квадратных метров, Москва — более 5,1 млн, Краснодарский край — более 3,8 млн.