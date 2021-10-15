В Воронежской области за сутки выявлены 668 новых носителей коронавируса
Воронеж, 15 октября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Воронежской области 15 октября подтверждено 668 новых случаев заражения коронавирусом — на 11 больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 142 тыс. 577 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 115 тыс. 704 пациента, в том числе 279 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 4624 человека. 15 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки. Региональное правительство сообщает о 6339 летальных случаях коронавируса, в том числе 43 — за последние сутки.