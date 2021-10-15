София, 15 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Специальные подразделения МВД Болгарии приступили к масштабной операции по задержанию медицинских работников, причастных к выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, передаёт 15 октября болгарское телевидение.

Пауль де Вос. Охота на волка.1591-1592

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По некоторым данным, обыски и задержания в рамках новой акции уже прошли в нескольких медицинских учреждениях Софии и Варны, оперативные мероприятия проводятся в клиниках Бургаса, Пловдива, Плевена и Кюстендила. Детали операции не разглашаются.

Согласно официальной информации, в Болгарии участились случаи выявления незаконных «антиковидных сертификатов».

«Тысячи противников вакцинации покупают документы о соответствующих прививках, после чего пытаются выехать за пределы страны», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Болгарии. Как утверждают болгарские правоохранители, общий оборот указанной незаконной деятельности медиков исчисляется сотнями тысяч евро.

Ранее минздрав Болгарии обнародовал данные, согласно которым, по состоянию на 15 октября нынешнего года, общее число граждан республики, заболевших COVID-19, превысило 534 тысяч. Из них скончались 22 102 пациентов.