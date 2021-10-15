Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В петербургском НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева начались клинические испытания новой вакцины от COVID-19. Первые пациенты получили вакцину «Бетувакс-КоВ-2», разработанной резидентом инновационного центра «Сколково».

WikiImages Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Как сообщили 15 октября в пресс-службе Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), в исследовании будут принимать участие 170 человек. Первые 20 здоровых добровольцев — участники начального этапа исследования — для оценки безопасности и иммуногенности получат две инъекции вакцины «Бетувакс-КоВ-2». Использование плацебо предусмотрено только на втором этапе.

«В настоящее время на базе клинических центров Санкт-Петербурга и Перми начался скрининг добровольцев. Участвовать в исследовании смогут только здоровые пациенты в возрасте от 18 до 60 лет, ранее не болевшие COVID-19 и не прошедшие курс вакцинации против коронавирусной инфекции», — рассказали в институте.

Согласно протоколу, вакцина будет вводиться дважды с интервалом в 28 дней. «Бетувакс» — субъединичная рекомбинантная вакцина нового поколения на основе сферических частиц, содержащих поверхностный антиген (белок) коронавируса.

«Вакцина содержит только поверхностные антигены коронавируса, что позволяет уменьшить содержание белка и, следовательно, снизить аллергенность препарата, — отметили в ИСКЧ. — Вакцина не содержит вирусов и вирусных векторов, генетического материала в виде ДНК и РНК, избыточной антигенной нагрузки, дополнительных консервантов, стабилизаторов и неорганических адъювантов, что минимизирует риски побочных эффектов».

Субъединичные вакцины реже других дают побочные эффекты, что особенно важно для групп риска и повторных (бустерных) вакцинаций.