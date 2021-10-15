Подгорица, 15 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Черногории за последние сутки восемь человек умерли от последствий, связанных с коронавируслм SARS-CoV-2. Институт общественного здравоохранения объявил, что в общей сложности было диагностировано 365 новых случаев заражения.

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Среди погибших самому молодому пациенту было 57 лет, а самому старшему — 85 лет. Общее количество смертей, связанных с инфекцией в Черногории с начала пандемии, составляет 2018.

К 15:00 выздоровление было зарегистрировано у 443 пациентов. Общее число активных случаев заболевания в стране 4880.