Москва, 15 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Максимальный срок проведения исследования на COVID-19 в России будет сокращён до суток. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Тест на коронавирус

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«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.

Напомним, до последнего времени исследование на коронавирус проводилось в срок не более 48 часов с момента поступления материала в лабораторию.