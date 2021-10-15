В Курской области план вакцинации от COVID-19 выполнен на 59%
Курск, 15 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Курской области план вакцинации от коронавируса выполнен на 59%. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Роман Старовойт.
Глава региона поручил увеличить темпы прививочной кампании на предприятиях и в районах области.
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По данным на 15 октября, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 422 тыс. 595 человек, вторым компонентом — 400 тыс. 880. 8 октября Курск с рабочей поездкой посетил председатель правительства РФМихаил Мишустинс главой Минпромторга Денисом Мантуровым, министром здравоохраненияМихаилом Мурашко и главой МинстрояИреком Файзуллиным. У премьер-министра были претензии к региону из-за низких темпов вакцинации.