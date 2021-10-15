Курск, 15 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Курской области план вакцинации от коронавируса выполнен на 59%. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

Минобороны России Вакцина от коронавируса

«Мы так и не смогли за летний период выполнить задачу по вакцинации. Сейчас пожинаем плоды, ежесуточно растет число заболевших. Вирус мутировал. Фиксируем тяжесть заболевания, меняются протоколы, перечень медикаментов. Да, есть те, кто болеет после вакцинации, но нужно разбираться, когда была прививка. В реанимации привитых нет», — заявил Старовойт.

Глава региона поручил увеличить темпы прививочной кампании на предприятиях и в районах области.

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По данным на 15 октября, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 422 тыс. 595 человек, вторым компонентом — 400 тыс. 880. 8 октября Курск с рабочей поездкой посетил председатель правительства РФМихаил Мишустинс главой Минпромторга Денисом Мантуровым, министром здравоохраненияМихаилом Мурашко и главой МинстрояИреком Файзуллиным. У премьер-министра были претензии к региону из-за низких темпов вакцинации.