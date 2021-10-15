Таллин, 15 октября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Люди, у которых есть проблемы со здоровьем или трудности с передвижением, могут проголосовать на местных выборах в Эстонии на дому. Об этом напомнил Республиканский избирательный комитет.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Проголосовать из дома можно с пятницы, 15 октября, по воскресенье, 17 октября нынешнего года. Голосование будет проходить с 9:00 утра до 20:00 по эстонскому времени (совпадает с московским).

Для того, чтобы проголосовать из дома, нужно позвонить в управу части города и сообщить о своем желании. Также о намерении голосовать из дома можно сообщить по электронной почте, отправив письмо по адресу управы части города.

Заказать урну для голосования по месту жительства можно 15−17 октября, с 09:00 до 20:00. В день выборов, 17 октября, можно заказать урну для голосования на дом до 14:00.

«Необходимо учитывать, что голосование на дому — услуга, предназначенная только для тех, кто из-за серьезного препятствия не может самостоятельно прийти на избирательный участок», — напомнил председатель Таллинской избирательной комиссии Прийт Лелло.

С 11 по 17 октября 2021 года в Эстонии проходят местные выборы. Основной день выборов назначен на воскресенье, 17 октября, когда можно будет голосовать с 9:00 до 20:00 по таллинскому времени. Предыдущие выборы состоялись в 2017 году.

Подчеркивается, что на избирательных участках не будет осуществляться проверка ковид-сертификатов. Избирателей просят носить маску, при необходимости маска будет выдана на месте. Средства индивидуальной защиты будут использовать и все работающие на избирательных участках.

По всей Эстонии были представлены 130 списков избирательных союзов. В целом в стране 79 муниципалитетов: 15 городов и 64 волости.