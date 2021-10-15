Рига, 15 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Если раньше сертификат безопасности от коронавируса COVID-19 можно было оформить уже после первой прививки, то с введением в Латвии режима чрезвычайного положения его стали выдавать только тем, кто прошел полный курс вакцинации. Об этом сообщил латвийский портал Lsm.lv.

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Как следствие, 212 человек, успевших получить лишь первую дозу препарата Vaxzevria (прежнее название — AstraZeneca), столкнулись с неприятным сюрпризом: действие их сертификатов было аннулировано.

В министерстве здравоохранения страны сообщили изданию, что это случилось в результате технической ошибки, так как у вакцины достаточно длинный период между первой и второй инъекцией.

Недоразумение обещают исправить в самое ближайшее время, чтобы не случилось так, что люди, получившие первую прививку до 11 октября, не оказались без сертификатов после 15 ноября, когда для представителей многих профессий их наличие становится обязательным.

Издание особо отметило, что информация об инцидентах с непризнанием ковид-сертификатов поступила в центры вакцинации Латвии от самих вакцинированных, а не от ответственных государственных органов.