Вашингтон, 15 октября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Эксперты-консультанты регулятора здравоохранения США 15 октября проголосуют по вопросу о разрешении бустерной дозы вакцины компании Johnson & Johnson для людей в возрасте 18 лет и старше, сообщает Reuters.

(сс) Prefeitura Campinas Вакцина Johnson & Johnson

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Эксперты Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США решат, следует ли делать повторную прививку не менее чем через два месяца после первой прививки или не менее чем через шесть месяцев.

Отметим, что FDA не обязано следовать предложениям своих экспертов, но часто делает это.

Напомним, что 14 октября независимые эксперты единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать бустерные вакцины от COVID-19 компании Moderna американцам в возрасте 65 лет и старше.

Отметим, что по словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение богатых стран распространить бустерные вакцины от COVID-19 является «аморальным», потому что в Африке прививок до сих пор не хватает.