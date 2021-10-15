Рига, 15 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В период эпидемии коронавируса резко выросло число звонков на линию Центра оперативного управления (ЦОУ) Службы неотложной медицинской помощи Латвии. Об этом главный дежурный врач центра Александр Залесский сообщил порталу Diena.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, в настоящее время диспетчерам в сутки приходится принимать от 1500 до 1900 звонков.

«Самой трагичной мне представляется ситуация, в которой человек умрет на телефонной линии, не дождавшись соединения. С этим невидимым врагом COVID-19 должны бороться не только медики, но и все общество, как это было на баррикадах в 1991 году (часть настроенных на разрыв с СССР и независимость Латвии жителей Латвийской СССР проводила свое свободное от работы время на возведенных в Риге баррикадах — ИА REGNUM», — заявил он.

Он также призвал население Латвии к массовому вакцинированию: «Вакцинация — это оружие для продления жизни не только своей, но и близких. Это надо осознавать».

Залесский также призвал правительство к более решительным шагам в борьбе с эпидемией: «От правительства я ждал более быстрой реакции, иногда надо принимать и непопулярные решения».