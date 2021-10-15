Курск, 15 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Курской области на неделю раньше начнутся школьные каникулы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пустой класс

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Каникулы продлятся с 21 по 29 октября. На время школьных каникул сотрудникам старше 65 лет рекомендовано обеспечить отпуска. С 18 октября на удаленную работу будут переведены непривитые беременные сотрудницы. Все ранее действовавшие ограничения продлены до 8 ноября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, детям запретили находиться без родителей или опекунов не только в торговых центрах, а во всех общественных местах.

В регионе ужесточат контроль за соблюдением ковидных ограничений. Контролировать соблюдение противокоронавирусных мер будут мобильные группы, которые планируется сформировать из сотрудников полиции, Росгвардии, муниципалитетов и профильных комитетов, имеющих право составлять протоколы.