Курск, 15 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Курской области в места розничной торговли непродовольственными товарами на территориях рынков и торговые центры только будут пускать только посетителей с QR-кодами, сертификатом о прививке или справкой о перенесенной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В торговых центрах без этих документов можно посещать только продовольственные магазины, зоомагазины и аптеки. В общественных местах запретили находиться детям без сопровождения взрослых. Кафе и ресторанам запретили работать с 24:00 до 6:00.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе QR-коды стали обязательными для посещения театров, кинотеатров, фитнес-клубов, кафе и ресторанов, спортивных или зрелищных мероприятий в помещениях.