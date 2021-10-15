Москва, , 17:16 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение качества учебников и пособий для вузов и колледжей, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Старые учебники

Законопроект направлен на дополнение статьи 18 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» требованием о проведении экспертизы.

Предлагается, чтобы критерии и порядок проведения экспертизы, квалификационные требования к экспертам и экспертным организациям, привлекаемым для проведения экспертизы, форма экспертного заключения, а также основания и порядок аннулирования положительного экспертного заключения определялись правительством РФ.

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