Таллин, 15 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Возглавляющая правительство Эстонии либеральная Реформистская партия выступает за временное ограничение прав тех жителей страны, кто до сих пор не вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщил эстонский портал ERR со ссылкой на опубликованный список предложений реформистов.

Defense.gov Вакцина

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План по «победе над ковидом» предусматривает пять предложений.

Во-первых, усиления контроля за выполнением уже введенных правил и ограничений. Будет собираться информация о повторных нарушениях, и полиция будет проводить целенаправленные проверки.

Во-вторых, временно (на два месяца) следует ограничить участие невакцинированных людей в различных массовых мероприятиях. Во избежание перегрузки больниц крайне необходимо сократить контакты с непривитыми людьми, считают реформисты.

В-третьих, премировать за успешные показатели вакцинации местные самоуправления и семейных врачей. Реформистская партия предлагает руководствоваться целью, что общий охват вакцинацией всего населения или в списке семейного врача должен составлять 70%, в группах риска — 85%.

В-четвертых, защищенность вакцинированных людей должна оставаться высокой. Поэтому министр труда и здоровья должен в ближайшее время представить правительству еще более точный план с указанием действий, как достичь прогресса с бустерными (третьими) дозами в более широких группах населения.

Наконец, в-пятых, активнее заняться информированием населения о пользе вакцинации и активнее бороться со страхами невакцинированных и дезинформацией со стороны противников вакцинации.

Предложения реформистов будут обсуждаться на ближайших заседаниях правительства Эстонии с партнерами по коалиции из Центристской партии.