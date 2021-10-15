Курск, 15 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Курской области 15 октября зарегистрирован 271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на восемь больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 61 тыс. 236 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 54 тыс. 219 пациентов, в том числе 163 — за последние сутки.

Скончались 1522 человека. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.