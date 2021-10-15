Волгоград, 15 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Более 122 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 поступили в Волгоградскую область. Их распределят по медицинским учреждениям, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru/ Экспресс-тест на COVID-19

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Партию закупили за счёт средств областного бюджета. Экспресс-тесты будут использовать в круглосуточных ковидных центрах, а также для тестирования пациентов на дому, выявления инфекции у беременных женщин с симптомами COVID-19. Диагностики проводится так же, как при ПЦР-исследовании, но для получения результата биоматериал отправляется не в лабораторию, а в специализированный раствор и тест-систему.

«Быстрая диагностика позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности диагностировать COVID-19. Однако её результат не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания — диагноз «коронавирусная инфекция» должен поставить медицинский работник», — пояснили в пресс-службе.

С начала пандемии в Волгоградской области проведено свыше 2,3 млн исследований на коронавирус.