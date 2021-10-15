Луганск, , 17:07 — REGNUM Луганская Народная Республика (ЛНР) замораживает любые переговоры с Киевом в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) до тех пор, пока не будет возвращен похищенный украинскими боевиками сотрудник представительства ЛНР в СЦКК, заявил 15 октября глава представительства ЛНР Михаил Филипоненко в официальном Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

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«В связи с нарушением украинской стороной взятых на себя обязательств, захватом и пленением наблюдателя СЦКК при выполнении своих служебных обязанностей, нами были предприняты следующие меры. Было поставлено условие украинской стороне, пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные, по выполнению работ на линии боевого соприкосновения. Ограничивается ряд маршрутов передвижения миссии ОБСЕ. Также мы поставили условие о прекращении обсуждения каких-либо вопросов до освобождения нашего сотрудника», — указано в заявлении Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в районе КПВВ «Первомайск-Золотое», где по согласованию с украинской стороной сотрудниками предприятия «Луганский АВТОДОР» проводились работы по очистке дороги, группа украинских военных из 24-й бригады напала на группу наблюдателей Представительства ЛНР в СЦКК и захватила одного из них.

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