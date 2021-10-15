Рустави, Грузия, , 17:17 — REGNUM Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к своим сторонникам с очередным посланием, сообщает 15 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Саакашвили поблагодарил участников вчерашних акций протеста в Тбилиси и призвал к дальнейшему продолжению борьбы. Он заявил о том, что по всей Грузии необходимо проводить активные действия в самых различных формах. Ибо только они и позволят Саакашвили выйти на свободу. Сакакшвили также призвал продолжать борьбу за победу в предстоящем втором туре местных выборов.

Саакашвили обратился с призывом к проживающем за рубежом многочисленным грузинским эмигрантам до конца месяца приехать на родину. Эмигранты, по мнению Саакашвили, должны сыграть значительную роль в усилениии давления на грузинское правительство.

Напомним, что 14 октября на центральной площади Тбилиси состоялся многочисленный митинг в защиту арестованного властями бывшего президента Михаила Саакашвили.